С трудом засыпаете? Помочь может способ с использованием носков

Использование носков при укладывании в постель помогает ускорить процесс засыпания, констатируют специалисты Фонда сна (Sleep Foundation).

Эксперты, занимающиеся проблемами сна, отмечают, что трудности с засыпанием могут вызываться отклонением от температурного режима тела, который, в свою очередь, находится под влиянием суточного ритма. Например, говорят специалисты, люди лучше засыпают, когда их температура тела в преддверии сна несколько снижается.

Добиться такого эффекта понижения температуры помогает простой способ с использованием носков.

«Трудности с засыпанием могут обусловливаться неподходящей температурой тела, особенно чувствительными к своему температурному режиму являются женщины. Имеющиеся данные свидетельствуют, что ношение носков может снизить внутреннюю температуру тела, помогая быстрее засыпать», — рассказали в интервью представители Sleep Foundation.

По словам сомнологов, надетые носки стимулирует дистальную вазодилатацию – то есть, к ногам притекает больше крови. По мере того, как к конечностям прибывает все больше крови, начинает падать внутренняя температура тела. Это облегчает процесс засыпания.

Специалисты ссылаются на результаты исследования ученых Сеульского национального университета, изучавших влияние носков на сон людей. В их эксперименте участники (мужчины) спали как в носках, так и без них. Исследователи фиксировали показатели сна посредством запястной актиграфии: они обращали внимание на скорость засыпания и продолжительность периодов сна без пробуждений, количество пробуждений, двигательную активность тела, частоту сердечных сокращений спящих и другие характеристики. Также участников спрашивали, что они сами думают о качество своего сна.

В результате ученые пришли к заключению, что сон людей, когда они спят в носках, становится более качественным, исходя из ряда параметров.

В носках участники засыпали на 7,5 минут быстрее, чем без носков.

Общее время сна у тех, кто спал в носках, продлевалось на 32 минуты.

Люди, которые ложились спать в носках, в несколько раз реже просыпались ночью.

Сон в носках оценивался самими участниками как более крепкий.

Однако Фонд сна предупреждает, что «эффект носков» слабо действует на пожилых людей. Также, подчеркивают его эксперты, людям, страдающим от проблем с кровообращением или отеков ног, лучше не надевать носки перед сном.

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