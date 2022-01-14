Масштабная война России против Украины

Переговоры кремлевского посланца Сергея Рябкова, который возглавлял российскую переговорную делегацию в Женеве на встрече с американцами, в Брюсселе на дискуссии с НАТО, а в Вене — во время представления позиции РФ по вопросам безопасности в ОБСЕ, ожидаемо не привели ни к какому результату. Москва пыталась жестко доказывать свою правоту и требовать от коллективного Запада уступок о нераспространении НАТО и гарантий безопасности России. С.Рябкова выслушали, но отказали в предоставлении каких-то гарантий нерасширения Альянса, заявив, что каждая суверенная страна сама определяет свою позицию относительно своего членства в Североатлантическом блоке, включая Украину.

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Кажется, Москва и рассчитывала на такой ответ, а глава российской делегации спокойно заявил о безрезультатности проведенных переговоров, правда пригрозив будущими осложнениями, которых якобы Москва хотела избежать. Как результат: обвал курса рубля и котировок на российских биржах, которые отреагировали на воинственное заявление С.Рябкова.

Но вместе с тем, мы должны хорошо понимать, зачем Владимир Путин отправляет переговорную группу для получения отказа в Женеве, Брюсселе и Вене. Понятно, что отрицательный результат тоже результат, но Кремль, кажется, играет куда тоньше. Теперь у него появляется своеобразный карт-бланш перед собственным народом на соответствующую российскую реакцию на не восприятие США и НАТО предупреждения Москвы. Поэтому сейчас всему коллективному Западу и прежде всего Украине нужно максимально мобилизоваться к возможным российским провокациям и эскалации ситуации на украинско-российской границе. Москва четко заявила, что и не думает отводить войска, а значит очень вероятно, что на них возлагается миссия проведения военной операции против Украины. Учитывая предупреждения США и Евросоюза относительно адских санкций в случае прямого военного вторжения, то Россия, по всей вероятности, будет действовать гибридно.

Легче всего маскировать нападение на Украину силами двух корпусов боевиков на Донбассе, на плечах которых могут продвигаться и российские спецназовцы. Предполагаемый удар: в сторону Мариуполя-Бердянска-Геническа вдоль Азовского моря. Перед нападением будет обязательно проведена провокация, которая якобы привела к необходимости реагирования по типу нападения нацистской Германии на Польшу или сталинского СССР на Финляндию.

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Скорее, что на оккупированный Донбасс зайдет относительно небольшая российская группировка, но самых боеспособных подразделений, чтобы ее тяжелее фиксировать со спутников США и НАТО. Задача минимум – захват Мариуполя, задача максимум – захват Бердянска и «формирование Запорожской народной республики», а если повезет, то взятие Геническа, Северокрымского канала и формирование «Херсонской народной республики» с соединением временно оккупированных территорий Донбасса с Крымом. Срок проведения операции – два, максимум три дня, то есть до момента, когда поднимется вся международная общественность. А там сразу стоп продвижению войск, фиксация линии пребывания группировки якобы «ДНР» и «готовность проведения переговоров с Украиной». Вот, собственно, и все.

Только остается вопрос: готов ли Киев к такому сценарию, и как будет реагировать коллективный Запад, учитывая, что Москва заявит, что это было продвижение так называемого 1-го корпуса «ДНР», к которому якобы присоединилось «ополчение» Запорожской и Херсонской областей. При этом 150-тысячная российская военная группировка подойдет вплотную на расстояние нескольких километров к границе Украины с угрозой прямого вторжения на Чернигов или Харьков, а с Крыма на Херсон-Одессу. При этом Беларусь объявит мобилизационную готовность «в связи з ухудшением состояния безопасности в Украине» с тем, чтобы сделать невозможной переброску украинских войск с восточного, южного и северного направлений.

Если так называемый 1-й корпус «ДНР» с российским усилением начнет терпеть поражения, что не исключается, то, как только украинская армия перейдет в контрнаступлении существующую линию разграничения на Донетчине, тогда Москва воспримет это как casus belli, то есть повод к широкомасштабной войне для «защиты Донбасса от украинского нападения» и тогда уже реально задействует свою 150-тысячную военную группировку.

Что же делать? Продолжать максимально внимательно следить за всеми военными передвижениями в районе Приазовья и стараться не отвечать или умеренно реагировать на откровенные российские провокации. С международной поддержкой союзников и правильным распределением военных сил Украина может избежать московского военного сценария. А после его провала должна начинать политико-дипломатическое наступление на Москву на всех фронтах с широким использованием жесткой санкционной политики, которая сразу умерит пыл московских ястребов.

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