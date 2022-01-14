Виктор Медведчук считает, что взаимопонимание между Украиной и Россией важно

Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются
фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом глава
политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный
депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному
российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя, пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Книга вышла в
рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный
совет которого вошли известные политические и общественные деятели
России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана,
Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.
Также в
предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации
Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в
Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам
экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора
Черномырдина.
По словам Медведчука, «о милосердии, добродушии,
сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и
проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью,
непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием».
«И потому
великий Гоголь современен, как и Пушкин, Шевченко, Шекспир или
Достоевский, как все гении, которые рождаются редко, но живут в наших
сердцах вечно. Живут, чтобы пробуждать милосердие, без которого мир
превращается в войну, а дружба искажается злорадством. И все же, я
думаю, главное поучение нашего великого Гоголя, которое должно быть
услышано потомками, это его твердая уверенность в необходимости и
неизбежности братских, дружеских отношений между двумя народами –
русскими и украинским, его представление о благородстве и товариществе»,
– пишет Медведчук.
«Талант Гоголя отличается не только мудростью,
но и пророческим даром, умением понимать высшую суть вещей и событий.
Потому он и писал: «Что есть жизнь? Это разрушение мечты
действительностью». И как бы ни было больно – но «бывает время, когда
нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному,
пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Гоголь правдив и
честен перед собой и перед обществом, в котором «сквозь видимый смех
льются невидимые миру слезы». Признанный миром гений, Николай
Васильевич Гоголь дорог нам, его потомкам, и всем своим творчеством, и
тем, что, будучи украинцем по месту рождения, сути и сущности, сумел
именно на русском языке сказать немеркнущие слова о любви и дружбе, о
мире и главных его ценностях. Сказать так, как ни до него, ни после
никто сказать не смог», – подчеркивает Медведчук.
Отметим,
что в издании представлены практически все сочинения Гоголя без
сокращений, а также статьи и отрывки произведений, которые не
публиковались при жизни писателя.
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