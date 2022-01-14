Виктор Медведчук считает, что взаимопонимание между Украиной и Россией важно

Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются

фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом глава

политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный

депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному

российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя, пишет 112 юа.

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Книга вышла в

рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный

совет которого вошли известные политические и общественные деятели

России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана,

Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.

Также в

предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации

Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в

Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам

экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора

Черномырдина.

По словам Медведчука, «о милосердии, добродушии,

сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и

проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью,

непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием».

«И потому

великий Гоголь современен, как и Пушкин, Шевченко, Шекспир или

Достоевский, как все гении, которые рождаются редко, но живут в наших

сердцах вечно. Живут, чтобы пробуждать милосердие, без которого мир

превращается в войну, а дружба искажается злорадством. И все же, я

думаю, главное поучение нашего великого Гоголя, которое должно быть

услышано потомками, это его твердая уверенность в необходимости и

неизбежности братских, дружеских отношений между двумя народами –

русскими и украинским, его представление о благородстве и товариществе»,

– пишет Медведчук.

«Талант Гоголя отличается не только мудростью,

но и пророческим даром, умением понимать высшую суть вещей и событий.

Потому он и писал: «Что есть жизнь? Это разрушение мечты

действительностью». И как бы ни было больно – но «бывает время, когда

нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному,

пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Гоголь правдив и

честен перед собой и перед обществом, в котором «сквозь видимый смех

льются невидимые миру слезы». Признанный миром гений, Николай

Васильевич Гоголь дорог нам, его потомкам, и всем своим творчеством, и

тем, что, будучи украинцем по месту рождения, сути и сущности, сумел

именно на русском языке сказать немеркнущие слова о любви и дружбе, о

мире и главных его ценностях. Сказать так, как ни до него, ни после

никто сказать не смог», – подчеркивает Медведчук.

Отметим,

что в издании представлены практически все сочинения Гоголя без

сокращений, а также статьи и отрывки произведений, которые не

публиковались при жизни писателя.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.