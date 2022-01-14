Ryanair отменил семь авиарейсов из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair в феврале 2022 года временно отменяет семь рейсов из Украины. Об этом сообщает сайт Lowcost Аvia.

«С 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену», – говорится в сообщении.

Отметим, что отмена в большинстве затронула те 17 маршрутов, которые были отменены ранее Ryanair до конца января 2022 года. То есть, на некоторые маршруты продолжили отмену до начала марта.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Киев – Быдгощ до 28 февраля;

Львов – Бари до 28 февраля;

Львов – Палермо до 28 февраля;

Львов – Турин до 28 февраля;

Львов – Братислава до 28 февраля;

Херсон – Краков до 28 февраля;

Херсон – Вена до 28 февраля.

Сейчас на сайте авиакомпании Ryanair отсутствуют билеты в продаже после апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты будут возвращены в продажу.

Ранее Ryanair отменила 17 рейсов из Украины, запланированных на январь 2022 года. В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому просят пассажиров следить за новыми сообщениями.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.