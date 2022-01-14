Журналисты сообщили главный бьюти-тренд 2022 года

Не умеете краситься или не любите тратить на это время? Есть выход: бьюти-стикеры как элемент макияжа. С их помощью можно украсить веки классическими стрелками или узорами, добавить на лицо или тело интересные рисунки, а также даже сделать необычный нейл-арт. Рассказываем детальнее о глобальном бьюти-тренде на 2022 год, который уже успели продемонстрировать множество селебрити и инфлюенсеров.

Первоисточником тенденции можно по праву считать сериал “Эйфория”, вышедший еще в 2019 году. “Наклейки могут стать будущим макияжа, потому что они доступны, дают мгновенный эффект и просты в использовании для каждого”, — сказала визажист сериала Донни Дэви, которая использовала наклейки для персонажа Джулс еще в первом сезоне шоу.

Рост популярности сериала сопровождался ростом популярности экспериментального макияжа героев. С тех пор как “Эйфория” впервые вышла в эфир, тенденция к использованию наклеек для век очень увеличилась, а с ней возросло и число брендов, выпускающих собственные стикеры.

Среди самых заметных запусков — наклейки-стрелки бренда Simihaze от сестер-диджеев из Лос-Анджелеса Сими и Хейз Хадры. Они успели полюбиться многим знаменитостям, в том числе и участницам k-pop-группы Blackpink, продемонстрировавшим у себя на глазах один из главных трендов на грядущее лето — неоновую подводку во всевозможных ярких оттенках.