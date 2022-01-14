Врач назвала допустимую норму алкоголя при планировании беременности

Гинеколог Татьяна Румянцева рассказала, можно ли употреблять алкоголь в период планирования беременности.

Врач пояснила: в идеальном варианте будущим матери и отцу следует вообще исключить алкоголь из рациона. Однако, если отказаться от спиртного тяжело, главное — избегать злоупотребления и интоксикации.

«Эксперты сходятся во мнении, что 1-2 порции алкоголя в неделю не должны оказывать негативного влияния на беременность и будущего ребенка (нельзя сказать, что этот вопрос идеально изучен)», — говорит эксперт.

Для мужчин ограничения менее жесткие. Считается, что 3-4 порции спиртного в день не оказывают негативного влияния на вероятность зачатия.

Тем не менее, специалист рекомендует будущим отцам отказаться от спиртного, если не для здоровья, то хотя бы ради поддержки женщины.

Алкоголь вреден для вашего здоровья!

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