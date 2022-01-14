профессор Спектор называет пять симптомов у полностью привитых

По словам профессора Тима Спектора, симптомы заражения штаммом Омикрон у полностью привитых людей могут напоминать обычную простуду.

Британский ученый эпидемиолог, профессора Тим Спектор, руководит исследовательским проектом ZOE Covid Symptom, в рамках которого ученые посредством специально разработанного приложения отслеживают динамику и изменения симптомов коронавирусной инфекции. В своем недавнем выступлении ученый напомнил, что вариант Омикрон является гораздо заразнее предыдущих, имеющиеся у него мутации шиповидного белка позволяют обходить даже иммунитет, полученный после двух прививок. В то же время, заметил эксперт, Омикрон вызывает преимущественно более легкую форму заболевания, чем Дельта и предшественники.

Что касается симптомов COVID-19, их профиль также менялся с течением времени и по мере того, как на передний план выходили новые варианты. Профессор Спектор указал на то, что в 2020 году, когда доминировал Альфа-штамм коронавируса, самыми распространенными симптомами были кашель, лихорадка, потеря обоняния, одышка. Когда появился Дельта-штамм, произошел сдвиг, и на смену этим признакам пришли более «простудные» симптомы – насморк, боль в горле, чихание, головная боль, кашель.

Ученый заявил, что штамм Омикрон «продолжает тенденцию», заданную Дельта-штаммом, и все больше становится похож на обычное ОРВИ. У полностью привитых людей данный вариант с больше вероятностью вызовет заболевание, похожее на рядовую простуду. Тим Спектор подчеркнул, что симптомы в виде насморка, боли в горле, постоянного чихания, головной боли и кашля являются распространенными при заражении вакцинированными людьми. В меньшей степени проявляются такие признаки, как тошнота, мышечные боли, диарея, кожная сыпь. Достаточно большое число людей жалуются на усталость.

Также команда профессор Спектора обнаружила, что классические симптомы ковида – лихорадка или потеря обоняния – проявляются сегодня только у половины инфицированных людей.

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