О скандале вокруг нового школьного меню

С нового года воспитанников детских садов и школ кормят по обновленному меню

Люди в большинстве своем очень консервативны. Менять пищевые привычки очень тяжело. Если у ребенка в семье принято есть макароны с хлебом, а потом сладкий чай со сдобной булкой или конфетой, то, возможно, новая еда ему не сразу понравится.

Но ничего! Лед тронулся, начало положено.

*****

И да! Примите тот факт, что большинство нашего населения питается неправильно. Слишком много углеводов и трансжиров. Слишком мало белков и овощей. Картошка/хлеб/сладости, а сверху еще и майонез.

Аргумент «мои родители так ели, и я так ем», принимается только в том случае, если ваши родители в 45 были стройны и прекрасны, как кипарисы.

Но, к сожалению, я часто наблюдаю мордатопузатых дядек и теток с задницами, как двухстворчатый шкаф, которым еще нет и сорока.

Читайте також:

Джерело: блог Олени Яхно

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.