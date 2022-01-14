порция прикольных анекдотов на день

Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная…
— Неужели, Фима, у тебя так плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?
— Нема, я узнал, что женщин на земле больше, чем мужчин!
— Ну и что?
— Как что? А вдруг — война? Они же нас победят!
Жена мечтательно смотрит в холодильник:
— Ты же будешь меня любить, если я стану толстой?
— А ты будешь меня любить, если я стану ленивым?
— Ты и так ле… Ах ты скотина такая!
Пациент спрашивает у доктора:
— Доктор, а я смогу после операции на скрипке играть?
Доктор:
— Конечно сможете!
Пациент:
— Странно! А раньше не мог…
— Батюшка, я согрешила.
- Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!
(telegraf.com.ua)