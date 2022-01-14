порция прикольных анекдотов на день

Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная…

— Неужели, Фима, у тебя так плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?

— Нема, я узнал, что женщин на земле больше, чем мужчин!

— Ну и что?

— Как что? А вдруг — война? Они же нас победят!

Жена мечтательно смотрит в холодильник:

— Ты же будешь меня любить, если я стану толстой?

— А ты будешь меня любить, если я стану ленивым?

— Ты и так ле… Ах ты скотина такая!

Пациент спрашивает у доктора:

— Доктор, а я смогу после операции на скрипке играть?

Доктор:

— Конечно сможете!

Пациент:

— Странно! А раньше не мог…

— Батюшка, я согрешила.

Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!

(telegraf.com.ua)