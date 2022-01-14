Украину накроет штормовой ветер и мокрый снег: где ожидается ухудшение погоды

В Украине в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, мокрый снег и снег с дождем, а сильные морозы станут отступать. В большинстве регионов сохранятся ночные морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Наталки Диденко, 14 января Украину будут пересекать атмосферные фонтаны. Ожидается сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 м/с, местами до 25-27 м/с. В Карпатах ветер может быть еще больше.

Также ожидается дождь в виде мокрого снега с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и в Крыму пройдет снег.

«Потепление днем в пятницу до 2 мороза – 4 тепла. В Киеве на Василия – сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь, потепление в оттепель», – предупредила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу по всей территории Украины ожидается повышение температуры до +1º…+4ºС, на юге местами до +5ºС.

В субботу ночью температура воздуха снова опустится до -2º…-4ºС, в южной части до +2ºС.

Днем 15 января на западе, севере, востоке и в центре днем от -1º до +1º. В южной части от +2º до +4ºС.

Осадки прогнозируются на севере страны, на востоке и северо-востоке, а также в Крыму – мокрый снег и снег с дождем. На всей территории Украины ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также синоптики сообщили, что в Украине в пятницу, 14 января, в большинстве регионов ожидается потепление. На территории всей страны ожидается снег. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 0…+5 градусов, а ночью опустится до -7.

Ранее сообщалось, что погода в Украине демонстрирует аномальные скачки температур. На смену сильным морозам придет плюсовая температура.