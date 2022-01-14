Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм.

В первую очередь следует пить зеленый чай, который способен увеличить расход энергии на пять процентов, что способствует борьбе с лишним весом и ожирением.

Диетологи также советуют употреблять вареные вкрутую яйца, поскольку оно содержит около 6,29 грамм белка.

«Поэтому это отличное дополнение к диете, если вы хотите ускорить обмен веществ», — говорится в статье.

Так, богатые протеином продукты значительно увеличивают термический эффект пищи (калории, потраченные на переваривание).

Среди других рекомендаций — имбирь, чечевица, перец чили, льняные семечки, кофе, бразильские орехи, брокколи и темно-зеленые листовые овощи.

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