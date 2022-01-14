Научились предсказывать болезнь Альцгеймера за 20 лет до первых симптомов

Это дает возможность диагностировать неизлечимую болезнь на ранней стадии. Ученые подробно изучили этот механизм.

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Масштабная работа ученых

В исследовании группы ученых из Германии приняли участие почти 300 добровольцев. Их возраст составлял от 60 лет.

Среди них были как здоровые люди, так и с когнитивными нарушениями, а также пациенты с диагнозом «болезнь Альцгеймера».

В течение многих лет все они были частью программы наблюдений за пожилыми, поэтому в распоряжении ученых были:

образцы спинномозговой жидкости;

данные когнитивных тестов;

снимки МРТ мозга с разной периодичностью в течение нескольких лет.

Биомаркеры Альцгеймера

Уже из предыдущих исследований ученые знали о связи нейровоспаления с деменцией, поэтому подробно изучали различные иммунологические биомаркеры в образцах спинномозговой жидкости.

Выяснилось, что некоторые из этих воспалительных признаков заметны даже при отсутствии симптомов деменции примерно за 10 – 20 лет.

Важно: часть биомаркеров – белки из семейства ТАМ-рецепторов – связаны с программой контроля повреждений нейронов. Например, их повышенные значения коррелировали с большим объемом мозга и более медленным снижением когнитивных функций у пациентов.

Поскольку белки этого семейства влияют на иммунный ответ и способствуют удалению клеточных отходов, ученые определили новый вектор для разработки препаратов против болезни Альцгеймера. Кроме того, ведется работа по упрощению стратегии ранней диагностики болезни по этим параметрам.

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Хотя большинство случаев болезни Альцгеймера развивается медленно, после появления первых симптомов когнитивного спада примерно до 30% относятся к быстро прогрессирующей форме болезни. Недавно ученые из США определили возможности для ее точной и ранней диагностики, что позволит пациенту и его родственникам заранее знать примерный прогноз.