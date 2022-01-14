Меню от Клопотенко: соцсети показали, чем на самом деле кормят в школах (фото)

Обновленное меню столовых, которое было введено с 1 января 2022 года в украинских школах и детских садах, уже вторую неделю активно обсуждают в соцсетях.

Участие в разработке меню приняли первая леди Елена Зеленская и известный кулинар Евгений Клопотенко. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Впрочем, школьные повара по-разному подходят к воплощению новых кулинарных идей, чем нередко вызывают критику родителей, делящихся фото обедов в соцсетях.

Напомним, директор сельской школы показал меню от Клопотенко и вызвал эмоции соцсетей.

Напомним, в начале января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Уже после каникул реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере.

Кстати, первая леди Елена Зеленская подвела итоги продовольственной реформы школьного питания.