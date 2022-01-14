Эксперт рассказал, возможен ли такой сценарий военной интервенции со стороны России

Джейк Салливан, советник президента США по вопросам нацбезопасности, сообщил, что разведывательное сообщество не дает информации о том, что россияне окончательно решили прибегнуть к военным действиям против Украины.

Морской флот Украины, фото Facebook

В свою очередь Андрей Тарасов, заместитель командующего ВМС, подчеркнул, что российские силы могут организовать высадку морского десанта. По его словам, они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах и, в том числе, и в Крыму.

«Если такие силы соберутся мы должны быть в состоянии предупредить их высадку. На данный момент силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника», — отметил Тарасов.

В эфире канала «Украина 24» военный эксперт Сергей Грабский рассказал, следует ли беспокоиться из-за вероятных атак украинского флота в Черном море. Ведь военные корабли России вроде бы под предлогом учений глушат связь, нарушая навигацию на украинских судах, перекрывает участки украинским кораблям в Азовском море.

Эксперт говорит, что действительно, если сравнивать исключительно соотношение украинских и российских кораблей, то бесспорно преимущество и качественное, и количественное есть на стороне российского флота. Однако следует учитывать другие факторы, действующие в акватории Черного моря, а именно присутствие флотов стран НАТО. К слову, турецкий черноморский флот самый большой из всех флотов черноморских стран вместе взятых.

По его мнению, именно наличие кораблей НАТО в Черном море должно стать сдерживающим фактором агрессивных действий России.

«Хотел бы обратить внимание на постоянное присутствие кораблей стран-членов НАТО, не входящих в перечень стран черноморского бассейна, а именно США, Великобритании, Франции. Они часто посещали Черное море в течение года. Сейчас у нас есть оперативное присутствие этих кораблей в акватории Черного моря. В случае возникновения любых конфликтных ситуаций есть угроза, что какая-то ракета может попасть в такой корабль. Само их присутствие является сдерживающим фактором. С другой стороны они также производят разведку. Информация по российским перемещениям передается Украине в режиме онлайн», – говорит эксперт.

Как сообщал портал «Комментарии», российские войска могут разместить в других странах в Южной Америке.

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