В Буковеле мужчины устроили стрельбу в отеле (видео 18+)

В Буковеле двое мужчин прямо на крыльце гостиничного номера стреляли из оружия. По словам очевидца происшествия Константина Рябченко, выстреляли две обоймы, а на третье оружие не сработало. Соответствующее видео он разместил в Facebook.

На видео видно, как двое мужчин на крыльце хотят выстрелить, но у них не выходит. Мужчины долго возятся, нецензурно бранятся и направляют оружие в небо.

«Буковель, Хоум отель, ребята не ждут, когда позволят короткоствольное оружие. Выстреляли две обоймы, а на третий решил узнать, что происходит. Приятного просмотра, полицию вызвали. Полиция приехала… Сами уже сдали оружие и полиция оформляет изъятие травмата», – говорится в сообщении.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Рябченко уточнил, что мужчины выстреляли две обоймы патронов и все крыльцо засыпали гильзами. Также мужчина рассказал, что полиция и очевидцы нашли около 40 гильз.

На фото: одна из гильз, найденных возле гостиницы/Фото: Константин Рябченко

Также Константин Рябченко рассказал, что один из мужчин, возможно, полковник в отставке. По его словам, полиции пришлось определенное время успокаивать неадекватных отдыхающих в гостинице.

Напомним, в Черновцах на парковке произошла стрельба, был раненный.