Эти люди сохраняют спокойствие в самых абсурдных ситуациях. Подборка курьезных фото

Для многих людей очень важно, что думают о них окружающие. Оказаться в дурацком положении на публике – это для них настоящий ужас.

Но людей из этой подборки не волнует общее мнение. Им удается оставаться естественными и спокойными в абсурдных ситуациях.

Стоит отметить, что точно непонятно, как изображенные на этих фотографиях люди вообще попали в такие странные обстоятельства, и почему они решили вести себя именно так.

Но их стрессоустойчивости остается только позавидовать.