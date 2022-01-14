Ученые выяснили, что икота очень важна

Ученые выяснили, что икота у новорожденных — это важный элемент развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ему научиться регулировать дыхание. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что сокращения мышц диафрагмы из-за икоты вызывают отчетливо выраженную реакцию в коре головного мозга новорожденных детей.

Икота начинается в утробе матери с девяти недель беременности. Таким образом, это один из самых ранних установленных видов физиологической деятельности, которая продолжается и после рождения. Особенно склонны к икоте недоношенные дети: она длится у них около 15 минут в день.

Исследование основывалось на сканировании мозга новорожденных, как доношенных, так и недоношенных, имеющих гестационный возраст (отсчитывается со дня зачатия) от 30 до 42 недель. Это соответствует последнему триместру беременности.

Активность мозга регистрировалась с помощью электроэнцефалографических электродов, помещенных на голове ребенка, в то время как датчики движения на теле обеспечивали совмещенную запись импульсов икоты.

Ученые зафиксировали, что каждый «ик» порождал в мозге младенцев две большие нейронные волны, связанные с сокращением диафрагмы, а затем следовала третья, аналогичная по типу волне, вызываемой звуковыми эффектами. Возможно, в этот момент звук икоты связывался в мозге с движением диафрагмы.

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