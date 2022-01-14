«За Волынь, за УПА». Хакеры взломали сайт Минобразования и пригрозили украинцам

Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там текст с угрозами гражданам страны на украинском, русском и польском языках.

В тексте утверждается, что все личные данные украинцев загружены в какую-то «общую сеть», а все данные на персональных компьютерах будут уничтожены без возможности восстановления.

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите на худшее. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов), за Галичину, Полесье и исторические земли», – говорится в обращении.

Напомним, в Украине с начала года выросло количество кибератак: что делают хакеры.

К слову, хакер из Киева разработал «вирус», присваивающий деньги из крипто-кошельков.