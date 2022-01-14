Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь

Обычно полезные для организма корнеплоды в некоторых случаях все же могут нанести ему вред.

Так, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Большое количество клетчатки усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт. Особенно нежелательный продукт — обычная редька, при этом горькая редька, редис и дайкон никакой опасности не несут.

Картофель и морковь — крахмалистые продукты, в термически обработанном виде у них повышается гликемический индекс — на это следует обратить внимание тем, кто страдает сахарным диабетом, напомнила диетолог.

Соломатина отметила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, притом что продукт в принципе полезен: снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца. Морковь же желательно слегка пассеровать: в таком виде лучше усвоится бета-каротин.

Врач подчеркнула, что рацион стоит составлять, учитывая свои заболевания. Например, клетчатка, содержащаяся в сырых корнеплодах, поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!