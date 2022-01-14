Новая волна коронавируса «стремительно стартовала» в Украине

Хорошо стартовали.

На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений.

Пожалуйста не путайте новые случаи с позитивными ПЦР тестам. Здесь именно ПЦР тесты. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности.

Также, позавчера в США был рекорд суточных госпитализаци. За сутки было госпитализировано 21,8 тыс пациентов.

Вот такие последствия бывают когда люди игнорируют законы математики.

Вирус даже с легким течением, но с высокой заразностью способен уложить в больницы одномоментно огромное число людей. Ко всему прочему начинает болеть медперсонал, и пациенты не могут получить медпомощь в полном объеме.

Позитивные результаты ПЦР-тестов (источник: facebook.com/evgeny.istrebin)





Джерело: блог Євген Істребіна

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