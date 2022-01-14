Транзит газа через Украину продолжился – РФ проиграла

Российский «Газпром» с начала 2022 года возобновил поставки природного газа через украинскую газотранспортную систему в Румынию, хотя в декабре прошлого года отказывался бронировать дополнительные мощности транзита. О восстановлении свидетельствуют оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). Объемы поставок незначительны – около 3,1-3,9 млн куб м в сутки. За первые 5 дней было поставлено более 18 млн куб. м. Газ поставляется через точку «Орловка-Исакча».

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Восстановление транзита российского природного газа через территорию Украины – красноречивое признание необходимости украинской ГТС для реализации интересов российского «Газпрома» на европейском газовом рынке, а следовательно, при правильном подходе возможность сохранения постоянного транзита достаточно реальна.

Впрочем, объемы транзита будут зависеть от стран-заказчиков и условий использования украинской газотранспортной системы, ведь рынок диктует условия ценообразования, которыми нельзя пренебрегать.

Несмотря на прямой транзит, в Румынию также идет экспорт газа из «таможенного склада» украинских ПХГ – 0,8 млн куб. м за первые 5 дней января.

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Следует отметить, что альтернативным способом поставки газа из России в Румынию является «Турецкий поток». Хотя он более длинный и имеет ограниченную пропускную способность, по сравнению с украинской ГТС, но в условиях более привлекательной ценовой конъюнктуры европейские страны будут использовать более дешевые способы получения природного газа.

Следовательно, ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» стоило бы, воспользовавшись ситуацией европейской и российской потребности в нашей газотранспортной системе, привлечься дипломатической и правительственной поддержкой, которая, в свою очередь, должна быть направлена на достижение единой цели – сохранение транзита даже при условиях незначительного снижения прибыли вследствие гибкого ценообразования для европейских клиентов. Тогда, в случае достижения четких договоренностей по условиям транзита, ОГТСУ сможет сосредоточиться на других приоритетных задачах, включая модернизацию и перепрофилирование отдельных элементов газотранспортной системы, в зависимости от целей и задач, определенных Министерством энергетики Украины и международными договоренностями со странами-партнерами.

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