Самые лучше жены по знаку Зодиака

Знак Зодиака определяет характер и предпочтения человека. По нему же можно определить, насколько будет легко с человеком в отношениях и подходит ли он для семейной жизни.

Астрологи Protocol составили ТОП-5 женских знаков Зодиака, которые будут отличными женами.

Дева – 5 место

Возле представительницы этого знака Зодиака мужчина будет ощущать себя настоящим самцом, защитником. Она будет хрупка с ним, нежна и заботлива. Осталось дело за малым – уговорить Деву выйти замуж.

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Телец – 4 место

Женщину, рожденную под этим знаком, можно смело назвать хранительницей домашнего очага. Ее единственным минусом становится надоедливость и дотошность, которая со временем начнет создавать трудности обоим супругам.

Козерог – 3 место

Козероги-женщины считают себя настолько идеальными, что начинают искать такого же идеального мужчину. У них есть целый список требований, которым он должен соответствовать. И они очень расстроятся, если встретят партнера, который не подойдет хотя бы по одному пункту.

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Водолей – 2 место

Многие мужчины просто мечтают о такой жене, ведь Водолеи излучают позитив и радость. Единственное, что категорически запрещается мужчине – это ограничивать свободу своей партнерши.

Рак – 1 место

Звание «Самой лучшей жены» получают женщины-Раки. С самого детства они мечтают выйти замуж и создать крепкую, счастливую семью. И у них это получается. Зачастую брак с ними крепкий и долгий, единственный минус – на свободу и личное пространство муж может не рассчитывать.

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