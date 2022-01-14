Врач назвала лучший напиток для укрепления иммунитета

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с Агентством городских новостей посоветовала пить клюквенные морсы и отвары без сахара, чтобы укрепить иммунитет в осенью и зимой.

По ее словам, большая часть полезных свойств ягоды сохраняется после замораживания и высушивания, поэтому употреблять эти напитки можно целый год.

Медик рассказала, что клюква содержит огромное количество витаминов и минералов, в том числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо.

Кроме того, пектины оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют липидный обмен.

При этом врач предостерегла от употребления напитков на основе клюквы людей с индивидуальной непереносимостью ягоды или аллергией, а также беременных и кормящих.

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