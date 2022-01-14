Дан Балан восхитил фото с фанаткой

Преданные фанаты Дана Балана уже разуверились в том, что их любимый певец свяжет свою жизнь с украинской исполнительницей Тиной Кароль, потому решили подыскать ему другую пару. Фолловеры утверждают, что актриса Ксения Мишина как раз под стать мужчине.

На фан-аккаунте Балана в Инстаграме недавно появилось его фото с маленькой поклонницей. На кадре Дан, одев все черное, обнимает малышку. Девочка внимательно смотрит в камеру, а исполнитель мило улыбается.

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«Классный красавчик», «Холесие! Милота!», «Как трогательно и мило», «Милашки», — комментируют свежий снимок поклонники молдавского вокалиста. Одна из подписчиц фан-страницы заметила, что маленькая красавица внешне похожа на «холостячку» Мишину. Она предположила, что именно так будут выглядеть дети Ксюши и Дана.

«Дан, женись на Мишиной, будут красивые дети!», — написала фанатка звезды.

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К слову, актриса, которая решила окончательно разорвать отношения с Александром Эллертом, сейчас все свое свободное время посвящает сыну и работе. В недавнем интервью она рассказала, что больше никогда не будет выносить личную жизнь на всеобщее обозрение.

Кроме того, артистка призналась — самых главных мужчин в ее жизни звали одинаково. Отец сына Платона, про которого селебрити так редко вспоминает, также Александр.

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