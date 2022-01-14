Сколько новорожденных детей умерло у беременных матерей, больных COVID-19

Он составил 22,6 на 1 000 родов, по сравнению с 5,6 на 1 000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом. Исследование провели на основе данных беременных жительниц Шотландии.
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Коронавирус и беременность
Как отмечают авторы работы, беременные женщины не склонны к большему риску заражения SARS-CoV-2, если сравнивать с теми, кто не носил ребенка.
Однако они чаще сталкиваются с вероятностью тяжелого течения недуга: попадают в больницы, нуждаются в инвазивной искусственной вентиляции легких. К тому же коронавирусная инфекция приводит к таким осложнениям беременности:
- преэклампсия (это развитие артериальной гипертензии после 20-й недели беременности у женщины);
- преждевременные роды;
- смерть.
Показатель смертности
За время наблюдений завершились 117 190 беременностей, из них:
- 13 933 произошли раньше срока (из-за выкидыша, имплантации и развития плодного яйца вне матки или пузырного заноса);
- еще 20 480 были прерваны;
- 79 148 закончились родами;
- а по 3 629 случаям родов никакой информации не было.
В результате родов зафиксировали: 273 мертворожденных ребенка и 179 случаев детской смерти.
Стоит заметить, что среди беременных – только треть были привиты против COVID-19. Уровень инфицирования оставался самым высоким среди рожениц, проживающих в наиболее неблагополучных районах, а также среди беременных помоложе.
Детали исследования
Ученые использовали базу данных по вакцинации и случаев коронавируса среди жительниц Шотландии, которые ждали ребенка в период пандемии. В выборку вошли 144 548 беременностей у 130 875 женщин.
Как часто беременные попадают в больницу
С декабря 2020 года госпитализация понадобилась 823 больным Covid-19 беременным из 4 950 (16,6%), а 104 женщины (2,1%) направили в реанимацию.
Более 77% случаев заражения пришлись на будущих мам, которые на тот момент не были вакцинированы; 11,5% – на привитых одной дозой вакцины; 11,1% – на полностью вакцинированных.
Среди тех, кто попал в больницу – 91% были непривитые, а среди тех, кого положили в реанимацию, их доля достигала 98,1%.
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Беременные должны прививаться
Авторам отчета не удалось выяснить, прямо или косвенно коронавирусная болезнь способствовала преждевременным родам и смерти плода (или ребенка), поскольку доступа к полным медицинским записям у них не было.
Однако исследователи пришли к выводу, что беременные должны прививаться против коронавируса, чтобы избежать неблагоприятных результатов как для себя, так и для будущего ребенка.
Беременность и коронавирус: последние новости
- Беременные, которые заболели COVID-19, имеют повышенный риск смерти, поэтому им стоит прививаться.
- В Великобритании опубликовали новые данные о вакцинации беременных против COVID-19. Прививки не связаны с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев. Научные данные подтверждают, что прививки против коронавируса безопасны на любой стадии беременности.
- В Минздраве заявили, что прививка не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус. А польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.
- Также недавно выяснилось, что женщины, которые вакцинированы против COVID-19, передают антитела от недуга своим младенцам, которые находятся на грудном вскармливании. Это потенциально создает детям пассивный иммунитет против коронавируса.