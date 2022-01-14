«Как тебя не любить»: Богдан показал, куда его занесло (фото)

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает свой отдых за границей. Ныне он прилетел в Лос-Анджелес и обнародовал в Facebook соответствующие фотографии.

«Как тебя не любить, Лос-Анджелес мой!!!» – написал экс-глава Офиса Зеленского.

Отметим, на днях Андрей Богдан обратился за помощью в соцсетях. Он попросил своих читателей подсказать ему достопримечательности Лос-Анджелеса, на которые можно посмотреть. Фоловеры не заставили долго ждать и посоветовали Андрею посмотреть интервью с Гордоном. Также адвокату посоветовали посмотреть Шварценеггера и показать себя.

К слову, Богдан среди полуобнаженных девушек встретил Новый год.

Напомним, бывший соратник Владимира Зеленского Андрей Богдан возглавлял Офис президента с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года. После ухода с должности юрист начал выступать с резкой критикой действующей власти в СМИ.

Ранее Андрей Богдан рассказал, что на Украину надвигается энергетический кризис. Также Богдан рассказал, кто готовит Ермака в президенты.

Недавно экс-соратник Зеленского заявил, что президент распорядился посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым.