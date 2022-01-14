Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

Диетологи составили список привычек, из-за которых людям не удается похудеть.

Так, вредно следовать строгим диетам, нацеленным на быструю потерю веса и не предполагающим поддержание результата в дальнейшем. В так называемые нагрузочные дни многие люди налегают на фастфуд и другие неполезные продукты, что приводит к негативным последствиям. Вместо этого лучше всегда придерживаться сбалансированного питания, к примеру средиземноморской диеты.

Кроме того, нельзя слишком быстро пережевывать пищу: это грозит перееданием.

«После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Если вы жуете слишком быстро, то успеете съесть очень много», — говорится в статье.

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