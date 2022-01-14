В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с переворотом и попытался сбежать (видео)

В Киеве на улице Новой произошло ДТП с переворотом. Водитель Форд Фокус ехал с Кольцевой дороги, «не заметил» отбойник и перевернулся на крышу.

Об этом сообщает «Магнолия-ТВ».

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Как рассказали правоохранители, водитель пытался сбежать с места ДТП, но его задержали. На виновника ДТП надели наручники. Он отказался от медицинской помощи.

Как оказалось в последствии, водитель был пьян. Тест на Драгере показал 1,95 промилле алкоголя в крови.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве Infinity влетел в отбойник, водитель сбежал с места ДТП.