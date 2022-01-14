Правительство изменило порядок присуждения ученой степени доктора философии: что изменится

Кабинет министров утвердил новый порядок присуждения ученой степени доктора философии. Теперь в Украине аспиранты будут защищать диссертации в разовых специализированных ученых советах, а научную степень будет присуждать университет, а не Министерство образования. Об этом решении правительства сообщил руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению Михаила Винницкого, теперь в Украине меняется порядок защиты диссертаций для получения ученой степени доктора философии. В частности, научную степень и диплом о присуждении ученой степени будут издавать университеты, проведшие подготовку специалиста. Такая практика отвечает традициям западных стран, где диплом о получении образовательной квалификации выдает именно университет, а не Министерство образования.

Кроме этого, защита диссертаций будет происходить в разовых специализированных ученых советах. То есть для каждого аспиранта перед защитой будет создаваться своя экзаменационная комиссия, члены которой путем открытого голосования будут решать, достойный ли кандидат получить научную степень.

Оплата работы членов спецсоветов также будет происходить официально: в случае аспирантов-бюджетников за них будет платить государство, в случае контрактников – оплата работы членов спецсоветов будет частью оплаты за обучение, заложенной в контракте.

Со времен Советского Союза Украина унаследовала программу подготовки и степень кандидата наук. Программа подготовки кандидата наук длилась три года и завершалась написанием и защитой диссертационной работы. Защита диссертации могла происходить исключительно в специализированных ученых советах, действовавших постоянно. Состав ученых советов был заранее сформирован.

Часто это означало, что значительная часть членов ученого совета плохо разбиралась в темах научных исследований, которые им предстояло оценивать. Кроме того, не все университеты имели собственные ученые советы, что заставляло их аспирантов проходить защиту в учебных заведениях, где такие советы были.

Научная степень кандидата наук присуждалась после утверждения решения ученого совета министерством образования. Потому и дипломы о присуждении научных степеней также выдавало министерство образования.

Работа членов ученых советов не оплачивалась официально, что создавало значительные коррупционные риски, ведь аспиранты часто вынуждены были самостоятельно и неофициально платить за работу членов ученого совета. Часто это означало, что решение члена совета напрямую зависело от получения денежных средств.

В 2014 году был принят Закон «О высшем образовании». Этим законом в Украине была впервые введена научная степень доктора философии, которая приравнивалась к степени кандидата наук. Дипломы кандидатов наук продолжили выдавать аспирантам, которые поступили на свои учебные программы до введения в действие нового закона. Однако новые аспиранты начали проходить подготовку по четырехлетним программам докторов философии.

В 2019 году в качестве эксперимента была впервые внедрена процедура защиты диссертаций в разовых специализированных ученых советах. Однако параллельно этой процедуре продолжала действовать система постоянных специализированных ученых советов.

Таким образом, решение правительства, которое вводит новый порядок защиты диссертаций и присуждения научных степеней доктора философии, является очередным этапом реформирования системы присуждения научных степеней в Украине.

К слову, два киевских университета вошли в рейтинг лучших университетов мира по возможностям трудоустройства выпускников QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 (независимый перечень лучших учебных заведений мира для студентов, ориентированных на карьерные достижения).