Эксперт назвала самые полезные орехи для тех, кто занимается спортом

Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова в беседе с Агентством городских новостей, что особенную пользу для спортсменов представляют грецкие и бразильские орехи, фундук, фисташки и миндаль.

Она напомнила, что во время тренировок организм работает в интенсивном режиме, поэтому очень важно уделять внимание здоровому питанию.

По ее словам, орехи являются отличным перекусом благодаря большому количеству клетчатки, витаминов (С, Е, РР, В1, В2), и минеральных веществ, в том числе калия, фосфора, кальция, магния и железа.

«Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты».

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