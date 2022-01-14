Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм

Ученые выявили молекулярные механизмы, вызывающие повреждение кровеносных сосудов, легких, сердца и головного мозга при курении электронных сигарет. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

Электронные сигареты в свое время преподносились как «здоровая» альтернатива традиционным сигаретам и эффективный метод отказа от курения. Но с каждым новым исследованием все очевиднее становится, что это не так.

Ученые из Медицинского центра Майнцского университета (Германия) под руководством профессора Томаса Мюнцеля (Thomas Münzel) выяснили, что пары электронных сигарет даже при кратковременном воздействии вызывают эндотелиальную дисфункцию и окислительный стресс кровеносных сосудов сердечно-сосудистой системы, головного мозга и легких.

Эндотелий отвечает за эластичность кровеносных сосудов, защищает ткани от токсических веществ и регулирует процессы воспаления и свертывания крови. Эндотелиальная дисфункция — нарушение нормальной функции эндотелия — причина многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор Мюнцель и его коллеги проанализировали влияние паров электронных сигарет на сосудистую функцию у курильщиков и экспериментальных животных.

Они померили, как менялся кровоток в плечевой артерии вейперов до и после курения, а также — насколько жестче становится сама артерия. В эксперименте участвовало 20 здоровых людей. Ученые обнаружили, что даже после одного эпизод вейпинга у тестируемых увеличивалась частота сердечных сокращений, возрастала напряженность артерий, а внутренняя оболочка сосудов — эндотелий, перестала нормально работать.

Кроме того, исследователи подвергали воздействию сигаретного пара 151 мышь 20 минут шесть раз в день в течение одного, трех или пяти дней.

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