Один из самых дешевых овощей стремительно дорожает

С конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%

В Украине цена на морковь в среднем в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают аналитики портала East-Fruit.

Отмечается, что цены на морковь в Украине начали повышаться в канун новогодних праздников, при этом темпы торговли в последние две недели постепенно растут.

«Повышение цен на данную продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, при этом оптовые компании и розничные сети начали активно пополнять запасы данного корнеплода после новогодних праздников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на морковь в настоящее время находятся в диапазоне от 7 до 11 грн/кг, с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.

«Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что текущее подорожание временное, и более активного роста цен следует ожидать все же чуть ближе к концу сезона», – прогноз аналитиков.

Ранее сообщалось, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карт, в том числе электронных, и механизмов реализации такого решения. Перспектива перехода части населения на продуктовые карты вызвана удорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Также бывший исполняющий обязанности министра экономики и автор идеи введения карт Павел Кухта объяснил, что именно готовит власть для украинцев.