Водіям хочуть нараховувати штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

Народні депутати внесли законопроєкт, яким передбачена штрафна система для водіїв.

Источник: avtodream.org

За кожне порушення правил дорожнього руху нараховуватимуть від 1 до 5 балів. У разі одержання максимальних 12 балів, керманич залишається без права на керування авто.

Окрім штрафів за недотримання правил дорожнього руху водіям пропонують ще й виставляти бали. За кожне порушення водії будуть отримувати оцінку від одного до п’яти, максимальна кількість балів – 12. Після їх накопичення у водія забирають водійське посвідчення.





Щоб повернути собі права, керманич має знову скласти іспит на теоретичні знання правил дорожнього руху та практичний екзамен на право керування авто.

Законопроєкт, яким передбачена штрафна система для водіїв, внесли до Парламенту народні депутати від партії “Слуга народу”.

“Це буде краще, тому що ці бали можна буде давати тим людям, які неправильно припарковані, які проїжджають на червоний сигнал світлофору, адже в нас це дуже популярно в Україні. Я “за” це, звичайно потрібно”, – повідомив народний депутат України Андрій Боблях.

Нараховувати бали будуть паралельно зі штрафами за недотримання правил дорожнього руху.

“Грошові штрафи, як ми бачимо не сильно впливають на наших водіїв, а ось ризик втратити посвідчення водія вагоміше впливає на психіку водіїв, аби уникнути порушень”, – вважає автоадвокат Денис Конюшко.

Оцінка залежить від типу порушення. Наприклад, один бал будуть нараховувати за непристебнутий ремінь або перевезення дітей без автокрісла. Більше покарання за розмови за кермом та перевищення швидкості, три бали нарахують тим, хто не дотримуюєься правил паркування, а найвища оцінка за створення аварійної ситуації.

“У Полтавській області за минулий рік найбільше було зафіксовано правопорушень за перевищення встановленої швидкості, порушень вимог дорожніх знаків, розмітки, правила перевезення вантажів. Також правила зупинки, стоянки та проїзд пішохідних переходів”, – зазначила речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова.

Якщо за рік водії отримав менше ніж 12 балів за порушення правил дорожнього руху нараховані оцінки будуть анульовані.

“Я вважаю, що непотрібно це робити. Це суто моє бажання, тому що кожен водій порушує правила дорожнього руху. У нашій країні є корупція і за ці бали будуть просто платити”, – розповів водій Євгеній Валерійович.

“Дивлячись, які бали ставити й за які порушення, вони ж можуть нагнати на маленьких штрафах позбавлення прав. Але ставлюся до цього цілком позитивно. Дуже багато людей, які їздять взагалі без правил”, – відповів водій Володимир Сахно.

“Порядок має бути всюди, й на дорогах теж. Якщо ти дотримуєшся закону, то добре, якщо здійснюєш порушення, то відповідай за це. Це правильно”, – сказав водій Олександр Зіновій.

“Якщо людина не розуміє з першого разу, що не можна порушувати правила дорожнього руху, то звичайно потрібно забирати в нього посвідчення водія”, – вважає водій Олександр.

Подібна система нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху працює у деяких країнах, до прикладу у Латвії.

“Якщо протягом двох років в тебе набігає 16 штрафних балів, то тебе позбавляють посвідчення водія, на який саме термін часу не згадаю. Серед моїх знайомих та моїх друзів, наскільки мені відомо, нікого ще не позбавляли посвідчення водія, через велику кількість балів”, – розповів українець, який мешкає у Латвії Ілля Єгоров.

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А ось коли будуть виставляти оцінки водіям в Україні стане відомо згодом.