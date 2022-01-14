Астролог назвала знаки Зодиака, которые любят одного человека всю жизнь

Самое неприятное в любовных отношениях — влюбиться в ветренного, непостоянного человека. Ты считаешь его единственным или единственной, а для него ваши отношения — всего лишь еще одна страница.

Чтобы не ошибиться, астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по их верности и постоянству. Как пишет Cosmopolitan, он выглядит вот так:

3 место — Козерог

Козероги влюбляться просто так не умеют. Они долго и вдумчиво составляют список тех качеств, которыми должен обладать их избранник или избранница, а все оставшееся время пытаются найти того, кто сможет ему соответствовать. А уж когда находят, то и не отпускают. Потому что проходить снова через все это не хотят.

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2 место — Весы

Ветреные Весы обычно окружены толпой поклонников или поклонниц. Но любовь и романы — это две большие разницы, так что не обращайте внимания. Длинный список побед ничего не значит, а настоящая любовь — на всю жизнь. И если с увлечениями Весы долго не задерживаются, то на любви они женятся. Случается это, конечно, не скоро. Ведь в поисках они не торопятся. А могут и вовсе не найти. Потому что настоящая любовь — это редкость.

1 место — Дева

Дева не влюбляется, а снисходит до избранника или избранницы. Ведь она практически идеальна. Где же найти кого-то ей под стать? Решает «попробовать», а попробовав настолько впечатляется, что больше уже решает не повторять. Да и выбор партнера Дева делает настолько оригинальный, что потом уже остерегается таких экспериментов.

Ранее Realist.online рассказывал, шесть лучших любовниц по знаку Зодиака.