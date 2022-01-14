Monobank предупредил о новой схеме мошенничества

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что финучреждение не запускало никаких платформ для заработка денег и казино и предостерегло клиентов от потери средств. Об этом он написал в Facebook.

«В связи с многочисленными запросами хочу обезопасить клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких! Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистах», – призвал Гороховский.

По его словам, служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами уже работает над тем, чтобы остановить мошенников.

Также финансист отметил, что такие «бренды», как monopizza, monotaxi, мороженое Mono и ресторан в Тайланде Mono не имеют к Monobank никакого отношения.

«Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а мошенникам, если есть время и вдохновение, морочить голову, а вместо перевода денег, в конце, просто передавать «Привет от Михаила Ивановича!» – посоветовал Гороховский.

Напомним, в Киеве мошенники обманули пенсионеров более чем на 2 млн грн.

К слову, за год криптомошенники украли рекордные $14 млрд.