Запуск Северного потока-2: Боррель назвал условие

Боррель заявил, что функционирование СП-2 также будет зависеть от развития событий на Украине и отношения России.

Решение о запуске газопровода Северный поток-2 в случае деэскалации конфликта РФ и Украины будет находиться в руках немецких и европейских регуляторов. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters.





«Конечно, функционирование этой инфраструктуры также будет зависеть от развития событий на Украине и отношения России. Вы не можете себе представить, что мы думаем, с одной стороны, о введении санкций против России, на всякий случай — а с другой стороны, об открытии инфраструктуры. Это, конечно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно», — отметил Боррель.

Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против РФ, которые будут введены в случае вторжения России в Украину. Среди прочего, законопроект поручает Белому дому пересмотреть свой предыдущий отказ от Nord Stream 2 в свете наращивания военного потенциала Кремля и агрессии в отношении Украины.

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