В мире 90 стран не достигли цели по вакцинации против коронавируса 40% населения – ВОЗ

Вступительная речь Гебрейесуса опубликована на сайте ВОЗ.

Источник: gordonua.com

«Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, – сказал гендиректор ВОЗ. – Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения».





По словам Гебрейесуса, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

«Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв», – отметил глава ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 13 декабря сделали около 9,57 млрд прививок от COVID-19. Вакцинация началась в 184 странах мира. Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,91 млрд доз, полностью вакцинированы 86,8% населения).

В ООН заявляли в октябре прошлого года, что хотят привить против коронавируса 40% населения мира до конца 2021 года, и 70% к середине 2022-го года.