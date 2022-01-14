Обрезание Господне 2022 — что сегодня нельзя делать

В четверг, 14 января, в Украине празднуют одновременно Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия. Realist.online рассказывает об истории праздника Обрезания Господнего и главных запретах этого дня.

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История и смысл праздника Обрезания Господнего

Как объяснили в Православной Церкви Украины, обрезание крайней плоти новорожденным мальчикам совершалось в знак давнего завета между Богом и Авраамом. Хотя сейчас христиане живут по Новому Завету, праздник Обрезания Господнего является важным и входит в цикл рождественских праздников, «ибо тесно связан с Рождеством Христовым и раскрывает нам важные аспекты Боговоплощения».

Необходимость свершения над Иисусом Христом этого ветхозаветного обряда обосновывается рядом причин:

показать, что Он пришел не как дух, а полностью принял человеческую природу;

Иисус пришел не нарушить Закон, а исполнить его;

если бы Он не принял обрезание, то никто тогда бы не признал в Нем обетованного Мессию, потомка Авраама;

после обрезания человеку давали имя. Во время исполнения обряда Младенца назвали Иисусом, что означает «Спаситель». Для Христа это событие подчеркивает принятие всего человеческого, в том числе имени.

В Новом Завете обряд обрезания уступил место Таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Именно с Таинства Крещения для христианина начинается полноценная духовная жизнь.

Традиции на Обрезание Господне

Обрезание Господне в православии – не двунадесятый, но все же большой праздник. Кроме него, 14 января отмечают память святителя Василия Великого. Православные храмы в этот день служат всенощное бдение, литургию по чину Василия Великого, а также читают Иисусову молитву.

Также 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. По этому поводу принято собираться за праздничным столом, загадывать желания и посевать.

Что нельзя делать в праздник Обрезания Господнего:

ругаться и сквернословить;

сплетничать;

злоупотреблять алкоголем;

отказывать в помощи нуждающимся;

заниматься тяжелой работой, шить, гладить, убирать, стирать.

Напомним, ранее Realist.online рассказал, как правильно отметить Старый Новый год. Этот праздник соединил в себе как светские, так и религиозные традиции.