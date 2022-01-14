Очень заразен и атакует молодежь. Восемь важных фактов об «Омикроне»

Covid-штамм «Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках и имеет меньший инкубационный период, который составляет в среднем трое суток. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины с ссылкой на научные исследования.

Минздрав Украины собрал восемь главных доказанных фактов об этой разновидности коронавируса:

Заразиться «Омикроном» в домашних ячейках проще, чем «Дельтой».

Новый штамм имеет меньший инкубационный период – в среднем трое суток (при инфицировании «Дельтой» первые симптомы могут появиться в течение 2-5 дней – ред.).

«Омикрон» поражает молодежь, средний возраст больных новым штаммом – 30,8 года, у «Дельты» – 38,3 года.

Шансы повторно заразиться «Омикроном» гораздо выше, чем у других мутаций. Риск реинфикации у штамма «Дельта» – 2,5%, у нового штамма – 13%, то есть почти в пять раз.

Сейчас штамм «Омикрон» едва ли не самый заразный, его инфекционность в 2,9 раза выше, чем у «Дельты». В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Пока не хватает информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной «Омикроном». Предварительные данные свидетельствуют о том, что новых необычных симптомов у больных не наблюдается.

Данные указывают на понижение риска госпитализаций посреди инфицированных этим штаммом. По сравнению со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикроном» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение одной или более ночей в больнице. Однако это не повод легкомыслить по поводу нового штамма.

Риск попасть в реанимацию или госпитализацию для «Омикрона» вполовину меньше, чем для «Дельты». Лишь у 0,6% больных новым штаммом были госпитализированы, по сравнению с 1,6% у больных другими штаммами.

Графика: Минздрав Украины

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что новый штамм является серьезной формой коронавируса. Несмотря на более легкое течение, некоторые больные «Омикроном» будут попадать в больницы, что будет увеличивать нагрузку на медицинскую систему во время пандемии. Больные, имеющие тяжелое течение заболевания (а такое тоже возможно в случае инфицирования новым штаммом), могут умереть.

«Данные по поводу госпитализаций не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же подавляющее большинство исследований было проведено в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей», – отмечают в министерстве.

В Минздраве советуют правильно носить маски, соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.