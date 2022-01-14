Странные блюда, которые любят знаменитости (ФОТО)

Некоторые продукты плохо сочетаются друг с другом, но всегда находятся люди, которым это сочетание нравится. Знаменитости не исключение! Вот несколько странных «блюд», по которым сходят с ума звезды.

1.

Селена Гомес



Певица давно известна своими странными вкусовыми пристрастиями. Например, она любит попкорн с очень острым соусом табаско, солью и огуречным соком, «но без огуречного сока можно обойтись».

2.

Мэрилин Монро



В 1952 году актриса шокировала публику признанием, что на завтрак пьет коктейль из сырых яиц с молоком. Современные диетологи могли бы много рассказать ей о сальмонелле!

3.

Элизабет Тейлор



В 60-х годах актриса нередко обедала бутербродом с арахисовым маслом и беконом. Сочетание неожиданное, но Тейлор всегда любила это масло и даже использовала его как соус к стейкам.

4.

Крисси Тейген



Актриса рассказала, что ей нравится макать кусочки свинины в острую креветочную пасту, чтобы получить «вариацию азиатского стритфуда». А еще она заявила вот что: «Не люблю вкус спиртного, поэтому заедаю его всем, что попадется под руку: острым перцем, ягодами, газировкой, ветчиной, чем угодно».

5.

Дженнифер Лоуренс



«Это блюдо называется острым пицца-сэндвичем, — рассказала актриса. — Берете кусочек пиццы, кладете на него чили (курица и соус) с макаронами или что-то еще, сверху второй кусок пиццы — и можно есть как бутерброд». Дженнифер добавила, что была совершенно трезва, когда придумала это необычное блюдо.

6.

Хестон Блюменталь



Известный на весь мир повар предложил желающим попробовать белый шоколад… с икрой. Красной или черной — на выбор публики. Такое и представить сложно, но если специалист говорит, может, и вкусно!

7.

Ченнинг Татум



Актер любит делать странный сэндвич: белый хлеб, арахисовое масло, виноградный джем и… чипсы!

8.

Тори Спеллинг



Актриса давно известна любовью к желатиновым мишкам. И если в сладкой каше они выглядят вполне уместно, то в салате — уже не очень. А ей нравится!

9.

Джейк Оуэн



Кантри-певец рассказал, что научился сочетать несочетаемое еще в подростковом возрасте: «Мы с отцом объезжали лошадей, а потом покупали колу и соленый арахис». Интересно, что со временем Джейк начал бросать соленые орехи прямо в стакан с газировкой!

10.

Леди Гага



Певица добавляет буквально во все блюда или мед, или соус сальса. Иногда получаются очень необычные сочетания, например мед в овощном салате.

Источник: https://www.cosmo.ru