Странные блюда, которые любят знаменитости (ФОТО)

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Некоторые продукты плохо сочетаются друг с другом, но всегда находятся люди, которым это сочетание нравится. Знаменитости не исключение! Вот несколько странных «блюд», по которым сходят с ума звезды.

1.

Селена Гомес
Странные блюда, которые любят знаменитости
Певица давно известна своими странными вкусовыми пристрастиями. Например, она любит попкорн с очень острым соусом табаско, солью и огуречным соком, «но без огуречного сока можно обойтись».

2.

Мэрилин Монро
Странные блюда, которые любят знаменитости
В 1952 году актриса шокировала публику признанием, что на завтрак пьет коктейль из сырых яиц с молоком. Современные диетологи могли бы много рассказать ей о сальмонелле!

3.

Элизабет Тейлор
Странные блюда, которые любят знаменитости
В 60-х годах актриса нередко обедала бутербродом с арахисовым маслом и беконом. Сочетание неожиданное, но Тейлор всегда любила это масло и даже использовала его как соус к стейкам.

4.

Крисси Тейген
Странные блюда, которые любят знаменитости
Актриса рассказала, что ей нравится макать кусочки свинины в острую креветочную пасту, чтобы получить «вариацию азиатского стритфуда». А еще она заявила вот что: «Не люблю вкус спиртного, поэтому заедаю его всем, что попадется под руку: острым перцем, ягодами, газировкой, ветчиной, чем угодно».

5.

Дженнифер Лоуренс
Странные блюда, которые любят знаменитости
«Это блюдо называется острым пицца-сэндвичем, — рассказала актриса. — Берете кусочек пиццы, кладете на него чили (курица и соус) с макаронами или что-то еще, сверху второй кусок пиццы — и можно есть как бутерброд». Дженнифер добавила, что была совершенно трезва, когда придумала это необычное блюдо.

6.

Хестон Блюменталь
Странные блюда, которые любят знаменитости
Известный на весь мир повар предложил желающим попробовать белый шоколад… с икрой. Красной или черной — на выбор публики. Такое и представить сложно, но если специалист говорит, может, и вкусно!

7.

Ченнинг Татум
Странные блюда, которые любят знаменитости
Актер любит делать странный сэндвич: белый хлеб, арахисовое масло, виноградный джем и… чипсы!

8.

Тори Спеллинг
Странные блюда, которые любят знаменитости
Актриса давно известна любовью к желатиновым мишкам. И если в сладкой каше они выглядят вполне уместно, то в салате — уже не очень. А ей нравится!

9.

Джейк Оуэн
Странные блюда, которые любят знаменитости
Кантри-певец рассказал, что научился сочетать несочетаемое еще в подростковом возрасте: «Мы с отцом объезжали лошадей, а потом покупали колу и соленый арахис». Интересно, что со временем Джейк начал бросать соленые орехи прямо в стакан с газировкой!

10.

Леди Гага
Странные блюда, которые любят знаменитости
Певица добавляет буквально во все блюда или мед, или соус сальса. Иногда получаются очень необычные сочетания, например мед в овощном салате.

Источник: https://www.cosmo.ru