Звезды новой части «Крика» рассказали о будущем франшизы

Новая часть ироничной серии фильмов ужасов «Крик» уже вовсю готовится к выходу в российский прокат, в связи с чем снимавшиеся и в предыдущих частях звезды новой ленты дали большое интервью.





По словам Дэвида Аркетта, играющего роль шерифа Дьюи, команда органично взаимодействует друг с другом, и это напоминает ему о временах съемок предыдущих частей.

Актриса Нив Кэмпбелл добавила, что франшиза отражает смену эпох и развитие технологий. При этом участвующая в фильме звезда «Друзей» Кортни Кокс отметила, что нынешний «Крик» самый кровавый за всю историю серии.

После того как из жизни ушел режиссер первых частей Уэс Крэйвен, молодые режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джилетт постарались почтить его память. В каждом из фильмов он стремился обыграть клише ужастиков эпохи. В этом плане прошедшие десять лет точно подкинули материала для осмысления.