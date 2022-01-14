Блинный торт — два рецепта приготовления десерта

Два ярких и полезных блинных торта для гурманов

Все любят блины и мало кто откажется от торта на десерт. А что если соединить два этих любимых блюда да еще с пользой для здоровья? Мы предлагаем вам попробовать приготовить два варианта блинного торта, которые поразят ваши вкусовые рецепторы и станут любимым угощением.

Рецептами поделился Инстаграм-паблик «Здоровое питание».

Блинный торт «Красный бархат»

Вам понадобится:

Для крема:

250 г творожного сыра

500 мл сливок 33%

100 г сахара

ванильный сахар

Для теста:

400 г мука

4 ст. л. сахара

4 яйца

1 л молока

50 г какао

соль

2 ст.л. растительного масла

красный краситель

Замешиваем тесто из указанных ингредиентов и печем блины на разогретой сковороде.

Перемешиваем мягкий сыр, сливки и сахар с ванилью и получившимся кремом перемазываем блины, собирая их в торт.

Сверху торт можно украсить веточкой мяты.

Блинный торт с ягодами

Вам понадобится:

для теста:

400 мл молока

2 куриных яйца

150 мл воды

200 г муки

2 cт. л. растительного масла

соль/сахар по вкусу

Для начинки:

450 г мягкого творога

4 ст. л. сгущенки

200 г любых ягод

Перемешиваем ингредиенты для теста и печем блины на хорошо разогретой сковороде.

В творог добавляем сгущенку и ягоды, перемешиваем все.

Получившимся кремом мажем блины, собирая их в торт.

Сверху также торт обмазываем ягодно-творожным кремом.

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