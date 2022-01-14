Блинный торт — два рецепта приготовления десерта

Два ярких и полезных блинных торта для гурманов
Все любят блины и мало кто откажется от торта на десерт. А что если соединить два этих любимых блюда да еще с пользой для здоровья? Мы предлагаем вам попробовать приготовить два варианта блинного торта, которые поразят ваши вкусовые рецепторы и станут любимым угощением.
Рецептами поделился Инстаграм-паблик «Здоровое питание».
Блинный торт «Красный бархат»
Вам понадобится:
Для крема:
250 г творожного сыра
500 мл сливок 33%
100 г сахара
ванильный сахар
Для теста:
400 г мука
4 ст. л. сахара
4 яйца
1 л молока
50 г какао
соль
2 ст.л. растительного масла
красный краситель
Замешиваем тесто из указанных ингредиентов и печем блины на разогретой сковороде.
Перемешиваем мягкий сыр, сливки и сахар с ванилью и получившимся кремом перемазываем блины, собирая их в торт.
Сверху торт можно украсить веточкой мяты.
Блинный торт с ягодами
Вам понадобится:
для теста:
400 мл молока
2 куриных яйца
150 мл воды
200 г муки
2 cт. л. растительного масла
соль/сахар по вкусу
Для начинки:
450 г мягкого творога
4 ст. л. сгущенки
200 г любых ягод
Перемешиваем ингредиенты для теста и печем блины на хорошо разогретой сковороде.
В творог добавляем сгущенку и ягоды, перемешиваем все.
Получившимся кремом мажем блины, собирая их в торт.
Сверху также торт обмазываем ягодно-творожным кремом.
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