Кардиологи рассказали о пользе шоколада для сердца

О пользе шоколада говорят уже давно. Вот и кардиологи, как пишет сетевое издание «Актуальные новости», заявили, что употребление этой популярной сладости способствует укреплению здоровья сердца и всей сердечно-сосудистой системы.

Проведенные исследования показали, что всего лишь добавление 28 г шоколада в неделю уменьшает риск возникновения сердечной недостаточности на 18%. В довольно высокой степени снижается также и риск развития мерцательной аритмии, то есть возникновения состояния нерегулярного сердцебиения.

Но здесь важным моментом является то, что такие эффекты вызывает употребление шоколада с высоким содержанием какао – его должно быть от 70% и выше, поскольку именно оно и приносит пользу организму. Кроме того, темный шоколад содержит меньше сахара и масел, что свойственно шоколаду молочному. И, разумеется, употреблять его следует в умеренных количествах, поскольку переизбыток может, наоборот, негативным образом отразиться на здоровье.

Также ученые отмечают, что полезен шоколад и для гипертоников. Он помогает улучшить функции кровеносных сосудов, снизить воспалительные процессы, укрепить иммунную систему. Кроме того, регулярное, но умеренное употребление шоколада снижает риск возникновения диабета.