Как бы выглядели исторические личности в современном мире (ФОТО)

Как могли бы выглядеть исторические личности в современном мире? Пожалуй, все задавали себе такой вопрос хотя бы разок. Но сегодняшние возможности позволяют художникам перенести исторические фигуры в наше время. Давайте посмотрим, что у них получилось.

1.

Микеланджело





2.

Мона Лиза

3.

Мария-Антуанетта

4.

Сократ

5.

Людовик XIV

6.

Леонардо да Винчи

7.

Девушка с жемчужной сережкой

8.

Марк Антоний

9.

Цицерон

10.

Жанна Самари

11.

Исаак Ньютон

12.

Нефертити

13.

Александр Македонский

14.

Винсент Ван Гог

15.

Королева Елизавета I

16.

Октавиан Август

17.

Уильям Шекспир

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