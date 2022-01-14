Как бы выглядели исторические личности в современном мире (ФОТО)

Как могли бы выглядеть исторические личности в современном мире? Пожалуй, все задавали себе такой вопрос хотя бы разок. Но сегодняшние возможности позволяют художникам перенести исторические фигуры в наше время. Давайте посмотрим, что у них получилось.
1.
Микеланджело
2.
Мона Лиза
3.
Мария-Антуанетта
4.
Сократ
5.
Людовик XIV
6.
Леонардо да Винчи
7.
Девушка с жемчужной сережкой
8.
Марк Антоний
9.
Цицерон
10.
Жанна Самари
11.
Исаак Ньютон
12.
Нефертити
13.
Александр Македонский
14.
Винсент Ван Гог
15.
Королева Елизавета I
16.
Октавиан Август
17.
Уильям Шекспир
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