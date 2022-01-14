Ученые настаивают на безусловном вреде сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. Но это лишь одна опасность, а есть и другие.

Развитие воспалительных заболеваний кишечника напрямую зависит от употребления сахара. Такой вывод сделали ученые Университета Альберты, о своем исследовании они рассказывают на сайте вуза. Канадцы уверены: чем больше сахара ешь, тем хуже работает кишечник.

Тесты проводили с лабораторными мышами. Искусственно обеспечили колит, давали сахар и подтвердили, что сладкая диета становилась причиной большего повреждения кишечной ткани. Исследователи считают, что сахар стал стимулом для развития болезнетворных бактерий. Опасно еще и то, что продукты жизнедеятельности бактерий могли перемещаться из кишечника в другие части организма.

Ученые подчеркивают, есть вероятность, что сахар, кроме всего прочего, увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!