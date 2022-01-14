Ученые нашли эффективный способ борьбы с депрессией

Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, с помощью каких действий можно облегчить симптомы депрессии.

Так, в качестве факторов, которые снижают тревожность и чувство отчаяния, исследователи назвали регулярные занятия йогой и дыхательные упражнения. Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших от клинической депрессии, чтобы доказать свою теорию.

Испытуемых при этом разделили на две группы: в одной люди активно упражнялись (123 часа в целом), в другой вели более пассивный образ жизни (87 часов). Ученые зафиксировали, что участники теста стали лучше спать и ощущали приступы тревоги реже и в менее интенсивном объеме.

Один из соавторов исследования, нейробиолог Марис Сильвери, заявил, что исследование поможет повысить популярность йоги и предложит эффективный инструмент для людей, страдающих от проявлений депрессии.

Старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили, в свою очередь, считает, что распознать отличия клинической депрессии от сезонной можно лишь при правильном анализе симптомов.

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