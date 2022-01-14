14 января – Старый Новый год-2022: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 14 января, православная церковь чтит память святителя Василия Великого.

В Украине отмечают Старый Новый год.

Василий Великий

Святитель Василий Великий/Фото из открытых источников

Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье Василия и Емилии. Первое образование святой получил от своих родителей и бабки Макрины. После смерти отца и бабушки Василий отправился учиться в Константинополь, а после в Афины, где усовершенствовал риторику, философию, астрономию, математику, физику и медицину.

Примерно в 357 году Василий вернулся в Кесарию, где преподавал риторику. В 362 году в Антиохии святителя посвятили в сан диакона епископом Мелетием, а в 364 году – в сан пресвитера епископом Кесарийским Евсевием. В 370 году Василия избрали Собором епископов на Кесарийскую кафедру. Он смог проявить себя как пламенный защитник православной веры, защищая ее от ересей своими словами и посланиями.

Святитель Василий – автор книг против арианского лжеучителя Евномия, девяти бесед на Шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, пяти книг в защиту православного учения о Святой Троице, 24 беседы на различные богословские темы, семи аскетических трактатов, автор правил монашеских и других.

Старый Новый год

Фото из открытых источников

Старый Новый год 2022 наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник отмечается в больших компаниях друзей, с богатым застольем, песнями и танцами. Молодежь ходит на вечеринки в клубы и рестораны.

Народное название праздника «Васильев день» связано с именем святого Василия Великого. Православная церковь чтит его память 14 января.

История праздника

Старый Новый год распространен в странах СНГ. Его возникновение связано со сменой летоисчисления. В 1918 году советская власть приняла решение о переходе с юлианского на григорианский календарь. Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый год по старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января, что и послужило причиной возникновения нового праздника.

Традиции и обряды

В канун Старого Нового года хозяйки убирают в домах и готовят угощения к торжественному столу.

Празднование начинается 13 января, в Васильев вечер. Хозяева дома и приглашенные гости собираются за пышным столом. В праздничном меню присутствуют пироги с грибной или мясной начинкой, блины, вареники, голубцы, домашние свиные колбасы, мясное заливное, котлеты, салаты, гренки. Ставить на стол мясо рыбы или птицы в этот день считается плохой приметой: счастье может улететь или уплыть.

На десерт хозяйки подают пряники, печенье, торты и рулеты с кремовыми начинками. Среди алкогольных напитков популярны вина и шампанское. В некоторых регионах в меню присутствует щедрая кутья (сочиво) – каша из цельных зерен пшеницы или риса с медом, маком, измельченными грецкими орехами, изюмом и курагой.

За праздничным столом хозяйки устраивают для своих гостей шуточные гадания. Они прячут в вареники небольшие предметы, способные предсказать будущее. Монета символизирует богатство, нитка – путешествия, пуговица – обновки, горошина черного перца – приключения, фасоль – прибавление в семье.

В полночь люди зажигают бенгальские огни, запускают фейерверки и загадывают желание.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя выносить мусор и делать домашнюю работу – стирать, убирать, шить.

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Не следует давать в долг.

Нельзя печалиться.

Не стоит готовить рыбу.

Не следует держать обиду в сердце.

Народные приметы

Если на Старый Новый год идет снег или стоит туман, то год будет урожайным.

В канун Старого Нового года необходимо попросить прощения за обиды у всех близких и знакомых и простить собственные.

Если утром на Старый Новый год в дом первым войдет мужчина, то это считается хорошей приметой, а если женщина, то быть несчастью.

Если на праздник в доме будут крупные денежные купюры, то наступивший год пройдет в богатстве.

В канун Старого Нового года необходимо надеть новую чистую одежду, чтобы год сопровождали удача и благополучие.

Именины

В пятницу, 14 января, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Трофим, Платон, Петр, Николай, Михаил, Иван, Еремей, Григорий, Вячеслав, Василий, Богдан, Александр и Эмилия.