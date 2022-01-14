Британская сеть супермаркетов ввела неожиданное мероприятие для спасения планеты

Срок годности требуется только из соображений безопасности пищевых продуктов, которые не распространяются на молоко

Британский супермаркет Morrisons ввел неожиданную меру для спасения планеты. Ретейлер предложил покупателям нюхать молоко, чтобы понять, годится ли оно для употребления. Об этом сообщает The Independent.

Руководство сети супермаркетов решило дать клиентам право самим решать, пригодно ли их молоко для питья или нет. Они предложили клиентам понюхать содержимое бутылки и обратить внимание на запах: если молоко пахнет кислым, свернулось или в нем образовались комочки, это будет значить, что продукт испортился.

Представители Morrisons также порекомендовали клиентам хранить бутылки молока в прохладном месте в плотно закрытом состоянии, чтобы напиток как можно дольше сохранял полезные свойства.

Представители сети магазинов объявили, что откажутся от маркировки срока годности на 90 процентах бутылок молока собственного бренда к концу января. При этом для покупателей оставят отметку «лучше употребить до». Она будет означать, что до этой даты у напитка будет наиболее приятный вкус, однако выпить его без неприятных последствий можно и через несколько дней.

В руководстве, разработанном Wrap совместно с Агентством по пищевым стандартам и правительством Великобритании, говорится, что срок годности требуется только по соображениям безопасности пищевых продуктов, которые не распространяются на молоко.

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