Ученые назвали неожиданные симптомы, указывающие на развитие рака мозга

На ранних стадиях рака мозга возникают симптомы, которые легко спутать с обычным процессом старения.

По словам британских исследователей, пациенты, у которых был диагностирован рак мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали неявные симптомы, но не придавали им значения.

Речь идет о внезапно возникших проблемах с памятью, невнятностью речи, ухудшением зрения, неустойчивостью при ходьбе. Обычно люди списывают все это на возраст или усталость, однако врачи предупреждают, что такие симптомы должны насторожить.

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