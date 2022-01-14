В Эквадоре из отходов какао-бобов построят деревню (фото, видео)

Архитекторы из Ателье Валентино Гарери (Valentino Gareri Atelier) решили застроить Эквадор домами из мусора от производства шоколада. Компания представила проект села с отпечатанными на 3D-принтере домами из отходов какао-бобов, пишет Designboom.

При разработке концепции поселения специалистам бюро Валентино Гарери было важно, чтобы конструкции домов были модульными и способными изменять форму или размер в зависимости от местоположения.

Все сооружения будут выполнены из местных материалов, таких как бамбук и волокно из скорлупы какао-бобов, так удастся защитить планету от выбросов во время транспортировки сырья.

Фото: valentino gareri atelier

Архитекторы вместе с эквадорским производителем шоколада Muze и благотворительной организацией Avanti задумали создать независимое и многофункциональное пространство – в селе будет шоколадная фабрика, завод по переработке отходов какао, свой образовательный и исследовательский центр, жилые помещения, зона для коворкинга и место для экотуризма.

В планах также подключить село к блокчейну и NFT.

Цвета всех построек вдохновлены красочными домиками местных жителей и оттенками плодов какао, а форма сооружений отсылает к образцам эквадорского искусства. Кроме того, в крыше домов встроены специальные резервуары для сбора дождевой воды.

На территории поселка оборудуют пешеходные улицы и велодорожки, а также установят необходимую инфраструктуру для электромобилей. В село нельзя будет въехать на грузовиках или машинах с двигателями внутреннего сгорания – для этих видов транспорта предусмотрен объездной путь.